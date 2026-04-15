Vilagarcía adjudica el programa informático para modernizar la gestión del padrón y sincronizar datos con el censo electoral

El pleno de Vilagarcía debatió la actualización de las ordenanzas fiscales Mónica Ferreirós

El contrato de suministro de un nuevo programa informático par ala gestión del padrón municipal y el censo electoral del Concello de Vilagarcía se adjudicó a la Spai Innova Astígitas, por 108.900 euros. Esta empresa fue la que presentó mejor oferta calidad-precio, al reducir en 3.630 euros el presupuesto de licitación y añadir varias mejoras a las condiciones recogidas en las cláusulas.

Con este programa, el Concello se adecúa a los recientes cambios legislativos introducidos sobre la gestión de los padrones municipales y los censos electorales, garantizando la interconexión entre ambos, con el objetivo de puedan cruzar información de forma inmediata, a efectos de mantenerlos debidamente actualizados y evitar discrepancias.

Esta conectividad se ampliará a otras bases de datos públicas con el mismo objetivo (INE, IGE, Catastro, Registro Civil...), de tal forma que cualquier nueva circunstancia o modificación en la situación de una persona registrada en una de ellas (nacimiento, fallecimiento, cambio de nombre o de domicilio, estado civil, nivel de estudios, etcétera) sea automáticamente actualizada también en las municipales.

Ampliación de la formación

Una vez firmado el contrato, la adjudicataria dispondrá de un plazo de tres meses para ejecutarlo. En ese periodo, deberá suministrar e instalar la aplicación, configurarla, llevar a cabo la perimetración y la migración de datos del sistema anterior. Por último, tendrá que integrarla con los restantes programas del Concello y conectarla con la sede electrónica para que la ciudadanía pueda realizar desde ella trámites relacionados con el padrón (obtener volantes o certificados) y con el censo electoral (si se está inscrito, consultas sobre el colegio en el que le corresponde votar, ver si le toca formar parte de una mesa...).

Por último, la adjudicataria se encargará de las labores de mantenimiento y soporte del programa y ofrecerá formación la personal municipal. Precisamente, la ampliación de las horas formativas previa y también para la puesta en funcionamiento del sistema fue una de las mejoras ofertadas por la empresa en el proceso de licitación. También incrementó la formación remota con cuatro sesiones más de las previstas en los pliegos, y se añadieron dos años más al tiempo de los servicios de soporte y mantenimiento establecidos en las cláusulas.