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Vilagarcía

Teófilo Edicións presenta en Madrid la obra 'Alén da frol do tempo', de Abel Veiga

La Casa de Galicia acoge un acto institucional con destacadas figuras del ámbito cultural y político

Olalla Bouza
15/04/2026 12:15
Presentacion libro
Acto en Madrid
Cedida
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Teófilo Edicións presentó en la Casa de Galicia de Madrid la obra 'Alén do frol do tempo', de Abel Veiga, decano de la Universidad de Comillas, en un acto que reunió a destacadas personalidades del ámbito cultural e institucional.

El evento contó con la participación del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, del autor, Abel Veiga, así como del reconocido escritor y Premio Nacional de Poesía Luis Alberto de Cuenca. Asistieron también el conselleiro de Cultura, José López Campos, el director de la Casa de Galicia en Madrid así como senadores y diputados.

Durante la presentación, se puso en valor la relevancia literaria de 'Alén da frol do tempo', una obra que recoge todo el poemario del autor, desde 1988 a 2020. Los ponentes incidieron en su proyección más allá del ámbito autonómico. Hubo también una actuación musical a cargo de Alfredo Dourado y Martín Cabaleiro, miembros del grupo A Roda.

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