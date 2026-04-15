O Salnés registró una agresión física y 15 verbales a personal sanitario durante el año pasado

Interior del Hospital do Salnés Gonzalo Salgado

El distrito de O Salnés registró 16 agresiones a personal sanitario durante el año pasado, de las cuales la mayoría, 9 (todas verbales), se registraron en Atención Primaria, mientras que siete fueron en el Hospital (una fue física y el resto verbales). En el conjunto del área sanitaria, hubo 116 agresiones, de las cuales 35 fueron físicas, "o que evidencia a necesidade de continuar reforzando as medidas de prevención e protección dos profesionais", señalan desde la administración autonómica.

De hecho, la entrada en vigor el pasado 8 de abril de la reforma de la Lei de Saúde de Galicia "supón un avance moi significativo da protección do persoal saniario e non sanitario fronte ás agresións no eido asistencial", apuntan desde el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés.

La normativa incluye por primera vez la violencia digital como conducta sancionable y extiende la protección a profesionales del 061. Además, establece la posibilidad de asignar a personas agresoras otro profesional sanitario o incluso otro centro.

La reforma también contempla, en el caso de grabaciones en consulta sin consentimiento, que el profesional pueda suspender la asistencia, dejando constancia en la historia clínica, pero garantiza en todo momento la atención sanitaria al paciente.

Una prioridad

La gerencia del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés reitera su prioridad de "garantir a seguridade do persoal por enriba de calquera outra circunstancia". En este sentido, el gerente, José Flores, señala que "se coidamos a quen nos coida, os nosos pacientes serán os primeiros beneficiados. Na nosa área de saúde non toleramos ningunha agresión verbal ou física aos nosos profesionais, pois resulta incomprensible que tanto traballadores como usuarios da sanidade pública sufran ditas situacións".

En este sentido, desde la administración autonómica recuerdan que el personal tiene consideración de autoridad en la legislación vigente y cualquier tipo de agresión a este colectivo "será sempre penalizada pola lei".