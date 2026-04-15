Las tres asociaciones de San Roque piden el arreglo del centro cultural

Fachada del centro social Cedida

La Comisión de Festas de San Pedro y las asociaciones de vecinos Fonte da Coca y Barrio San Roque piden hacen frente común para reclamar al Concello mejoras en el centro sociocultural de la zona. En un comunicado conjunto señalan que la zona, pese a haber crecido mucho en los últimos años, cuenta con unas instalaciones “de otro tiempo”.

Solicitan obras menores, como mejorar el mantenimiento; pero también otras de tipo mayor, como la adaptación de las luminarias a la actual normativa, para reducir el consumo energético y adaptarlas a los parámetros actuales de sostenibilidad, evitando así el gasto en luz que se paga ahora mismo.

También reclaman una solución a las humedades, ya que están “perjudicando el material de cada una de las asociaciones así como el que es propiedad del Concello” y puede provocar problemas de salud. “Solicitamos que en los nuevos Presupuestos se incluya una partida específica para recubrir el centro sociocultural de un elemento que proteja del frío y de la humedad”, señalan los tres colectivos.

También piden que el PXOM contemple la delimitación en una zona trasera para la ampliación del centro cultural de San Roque, con el objetivo de dotar al barrio de nuevos servicios acordes a su población.