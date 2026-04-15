La LIII Pascua Xoven de Vilagarcía contará con dos centenares de asistentes

La LII Pascua Xoven reunirá este fin de semana en Vilagarcía a más de dos centenares de jóvenes cristianos procedentes de diversas zonas de Galicia, que conversarán alrededor del amor, el tema elegido para esta edición y que fue elegido por los grupos en los trabajos realizados desde septiembre.

El programa comienza el viernes, con la acogida de los grupos y la instalación de tiendas desde las siete de la tarde. Además, habrá diversas actividades y dinámicas para favorecer el encuentro y una merienda-cena, con un servicio de bar que llevan a cabo las mujeres de la parroquia de A Xunqueira. También será el Pregón Pascual, que introduce la fiesta.

Tras las oraciones de buenas noches del viernes y de buenos días del sábado, comenzará el trabajo por grupos, favoreciendo el diálogo e intercambio de ideas y, a continuación, llegarán los juegos cooperativos, yinkanas y retos, culminando con un testimonio a cargo de Toño Casado, sacerdote, músico, compositor y creador del 33 musical.

Merienda-cena y la Celebración penitencial do Perdón, con los párrocos de la zona, serán algunas de las actividades del sábado, que incluyen la Celebración de Eucaristía en la iglesia Nosa Señora da Xunqueira. El domingo, cada persona volverá a su grupo de origen para revisar la Pascua y adquirir compromisos concretos durante todo el tiempo que queda hasta la próxima edición y se elaborará el Manifiesto para aprobación de la asamblea.