El gobierno local celebra la venta de Cuca a Calmear

Fachada conservera Cuca Vilaxoan EC

El gobierno local de Vilagarcía celebra que Vilaxoán y Sobradelo recuperen la actividad industrial en la antigua fábrica de Cuca, tal y como adelantó este medio, tras la compra de la nave y los terrenos por la empresa vilanovesa Calmear. La operación de compra-venta se cerró hace tan solo unos días, por quienes ostentaban la propiedad- el grupo empresarial italiano Bolton Grou- y la firma afincada en el polígono industrial de Baión.

“Sempre dixemos que queriamos que antiga fábrica de Cuca recupere a súa actividade industrial e celebramos que así vaia ser, polo que supón de dinamización económica e social de Vilaxoán e Sobradelo e polas expectativas de creación de emprego que se abren”, manifestó el alcalde, Alberto Varela.

El regidor recordó que, ya en su día, advirtiera de que no iba a permitir que se tratase de especular con unos terrenos que, por otra parte, son muy jugosos, al encontrarse a pie de mar, frente a la playa de O Castelete.

Por ello, para el ejecutivo socialista la celebración “é dobre”, ya que “a parcela non só seguirá tendo a mesma cualificación urbanística, senón que recupera a actividade industrial e comercial que xustificou tal declaración no seu día”, apuntan.

Además, el gobierno local considera que el hecho de que Calmear decidise asentarse en el municipio es una “mostra máis” del “dinamismo de Vilagarcía”, un municipio en el que, inciden, “cada día hai máis empresas e onde o paro está nos niveis máis baixos desde que hai rexistros e, polo tanto, convértese nun lugar ideal onde investir e vivir, como o demostra tamén que a poboación siga medrando”.

Ampliación del polígono

En todo caso, advierten desde Ravella, el de Calmear no es el único caso de una empresa interesada en instalarse en Vilagarcía. En este sentido, señalan que son varias las firmas que manifestaron el deseo de asentarse en el municipio o que, ya estando aquí, tienen voluntad de ampliar. Por ello, desde el ejecutivo socialista vuelven a insistir en pedir a la Xunta de Galicia “unha maior celeridade” en la tramitación de la ampliación del polígono industrial de O Pousadoiro, para evitar la marcha de actividad a otros municipios.

En cuanto a la nave de Sobradelo, la actividad era inexistente desde hace años. En 2012 el grupo Garavilla anunciaba a las trabajadores el cierre de la factoría y su traslado a O Grove y, en 2025, el titular de los terrenos, Bolton Group, puso a la venta la nave y la parcela. En estos momentos, ya no quedan trabajadoras en activo vinculadas a la antigua conservera. Por el momento no trascendió el precio por el que la compró la nueva propietaria, pero fueron varias las empresas que se interesaron por hacerse con la propiedad. El espacio que ocupaba la antigua conservera, incluye dos parcelas anexas. En el anuncio, que Bolton Group promocionó en una inmobiliaria, se explicaba que el activo está en buen estado y planteaba una posible recalificación que, eso sí, desde Ravella negaron desde el minuto uno, aferrándose a la creación de empleo.