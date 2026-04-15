Cinco detenidos y medio kilo de heroína incautado en el operativo en O Salnés

Operativo anterior en la zona Gonzalo Salgado

Un operativo contra el tráfico de drogas se saldó con cinco detenidos en Vilagarcía y Vilanova. Agentes de la Comisaría de A Mariña se desplegaron a primera hora de la mañana de ayer por diversas zonas.

El dispositivo que más llamó la atención fue el que se llevó a cabo en un piso situado entre Juan Carlos I y la Praza de Ravella, donde los policías incluso utilizaron, para el registro, a la unidad canina.

La operación estuvo dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Vilagarcía y también participaron agentes de los Grupos de Operaciones Especiales. Es un dispositivo destinado a frenar el menudeo de sustancias estupefacientes y entre los detenidos se encuentran personas con antecedentes por este delito.

Entre las incautaciones se encuentran diversas sustancias estupefacientes, como medio kilo de heroína y diversas cantidades de cocaína. Fueron dos los registros practicados a primera hora de la mañana.

La operación partió de la acción policial contra el tráfico medio de estupefacientes que los agentes llevan a cabo en el día a día en Vilagarcía. Fue así como tuvieron conocimiento de cierta actividad ilícita, que desencadenó los registros y el operativo que se desplegaron durante la mañana de ayer y que estuvo dirigido por el Juzgado número 1. Las operaciones antidroga se reflejan en el balance de criminalidad, donde se duplica este delito.