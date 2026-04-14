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Vilagarcía

Yolanda Díaz clausura este miércoles el II Congreso Nacional de Relevo Generacional de UPTA

Será a las 12:30 horas en el auditorio municipal

Sandra Rey
14/04/2026 19:14
La sesión inaugural en el auditorio municipal
La sesión inaugural en el auditorio municipal
Gonzalo Salgado
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La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, clausura este miércoles, 15 de abril, el II Congreso Nacional de Relevo Generacional del Trabajo Autónomo que organiza la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de España (UPTA), a las 12:30 horas en el auditorio

En la sesión inaugural, el evento contó con la participación del presidente de UPTA, Eduardo Abad, el conselleiro de Empleo, Comercio y Emigración, José González Vázquez, el presidente provincial, Luis López, y el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, quienes compartieron su visión ante la problemática que amenaza a la economía española por la falta de sucesión en el empleo por cuenta propia.

Durante su intervención, Varela apuntó a la evolución como factor clave para garantizar el mantenimiento de los autónomos: “Debemos aproveitar a ocasión para avanzar, modernizar os negocios e adaptalos aos novos hábitos de consumo”, una propuesta a la que también se sumó el representante de la Xunta.

Por su parte, Luis López recordó distintas acciones que la Diputación impulsa para beneficiar a colectivos de autónomos y empresas de la provincia, como los programas SmartPeme, el DepoEmprende o los viveros de empresas, entre otros.

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