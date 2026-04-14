Supera los 0,60 en alcoholemia tras salirse de la vía y chocar contra un coche y una farola en Agustín Romero

El accidente fue en la avenida Agustín Romero

Un conductor arrojó un resultado positivo de más de 0,60 en el test de alcoholemia que la Policía Local de Vilagarcía le practicó tras sufrir un accidente en la avenida Agustín Romero. Fue a la altura del número 104 cuando el turismo que se dirigía al centro de la ciudad se salió por el margen derecho chocando contra otro que estaba debidamente estacionado en el lugar. Además, y debido a la inercia, este se desplazó unos metros montando en la acera y chocando contra la farola del alumbrado público. El conductor es investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial.