Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Supera los 0,60 en alcoholemia tras salirse de la vía y chocar contra un coche y una farola en Agustín Romero

El conductor es investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial

Fátima Frieiro
14/04/2026 11:19
El accidente fue en la avenida Agustín Romero
El accidente fue en la avenida Agustín Romero
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

Un conductor arrojó un resultado positivo de más de 0,60 en el test de alcoholemia que la Policía Local de Vilagarcía le practicó tras sufrir un accidente en la avenida Agustín Romero. Fue a la altura del número 104 cuando el turismo que se dirigía al centro de la ciudad se salió por el margen derecho chocando contra otro que estaba debidamente estacionado en el lugar. Además, y debido a la inercia, este se desplazó unos metros montando en la acera y chocando contra la farola del alumbrado público. El conductor es investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina