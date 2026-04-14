Puerto y Ravella harán cambios para agilizar el tráfico en Gómez Paratcha

El paso de peatones mudará de ubicación MONICA FERREIRÓS

El Concello de Vilagarcía y la Autoridade Portuaria trabajan de la mano para intentar mejorar al seguridad vial y agilizar el tráfico en Laureano Gómez Paratcha (antigua Rivero de Aguilar). El vial es una de las principales arterias de comunicación de la ciudad y, sobre todo durante los fines de semana, registra importantes atascos debido a la afluencia a un establecimiento de comida rápida que hay en la zona TIR. De ahí que, llevando a cabo una serie de medidas, las dos administraciones busquen encontrar una solución. Primero se cambiará de sitio el paso de peatones que une a día de hoy el parque de Miguel Hernández con la futura pradera de O Ramal y la playa de A Concha-Compostela.

La idea es que este cambio sirva para agilizar el tráfico en la rotonda, dado que esta queda muchas veces colapsada precisamente porque el paso de cebra asume un tránsito importante de peatones. Además también está previsto eliminar otro paso en esa misma avenida.

Lo cierto es que el proyecto que se está ejecutando en el que hasta no hace mucho era el aparcamiento público de O Ramal mudará por completo la fisionomía de la zona. La intención del ejecutivo local siempre ha sido la de crear un espacio de transición amable entre todo el parque Miguel Hernández y el paseo marítimo.

Una vez que terminen las obras – que todavía se están ejecutado– se ganará un amplio espacio para los peatones libre de coches. Además en el lugar también habrá un bar, que saldrá a concesión, así como zonas verdes para humanizar una zona que hasta ahora lucía bastante degradada. Se unirá así el Miguel Hernández al paseo de una forma más armónica, según el proyecto.