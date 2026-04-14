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Vilagarcía

La FECA impartirá un taller sobre la economía circular como método de gestión de la actividad empresarial

Será el jueves, 16 de abril, en el aula de formación de la entidad, a partir de las 10 horas

Redacción
14/04/2026 19:30
Imagen de una anterior charla organizada por el FECA
Imagen de una anterior charla organizada por el FECA
Mónica Ferreirós
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La Federación Comarcal de Empresarios de Arousa (FECA), con la organización técnica de AFYT Asesores y la colaboración del IGAPE, impartirá este jueves el taller "La economía circular como oportunidad real para la competitividad empresarial". Será en el aula de formación de la FECA a partir de las 10 horas, con una duración estimada de 90 minutos. 

La intención, según exponen desde la entidad, es que empresas y profesionales de la zona conozcan más de cerca y comprendan una forma más eficiente y segura de gestionar la actividad empresarial, como es la economía circular.

Las jornadas contará, además, con dos ponentes con experiencia directa, técnica y empresarial en este ámbito: Arancha Mañas, CEO de PMA Nutrigas y presidenta de la Asociación Profesional de Empresas Medioambientales de Galicia (Aproema); y Hugo Vil, responsable de negocio de la empresa Reciclajes AVI y secretario de Aproema.

Las inscripciones para participar en el taller están abiertas y deberán efectuarse a través de la web www.feca.es. La asistencia de gratuita. 

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