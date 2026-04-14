El Concello de Vilagarcía contrata las obras de renovación del firme en varias vías de Cea y As Bocas

Fachada del Concello de Vilagarcía Gonzalo Salgado

El Concello de Vilagarcía ha adjudicado a la empresa Nemesio Ordóñez los trabajos de reposición de pavimentos en las calles Curvelas e Toxo, en la parroquia de Cea, y en la calle Figueira, en As Bocas, por un importe de 32.000 euros.

En concreto, las obras se llevarán a cabo en aquellos tramos del firme que resultaron deteriorados a causa de las recientes actuaciones en distintos servicios de las vías públicas. Serán intervenciones pequeñas y complementarias a las incluidas en el plan municipal de asfaltados.

Los trabajos en las calles de Cea se harán como complemento a la pavimentación que Unión Fenosa Distribución tiene que realizar tras la instalación de 780 metros de línea de media tensión y el nuevo centro de transformación en la parroquia. La actuación abarcará una superficie de 1.606 metros cuadrados y supondrá una inversión de 24.943 euros.

Por su parte, la renovación del firme en la calle Filgueira tiene como objetivo devolver a la vía a su estado óptimo tras la apertura hecha hace unas semanas para arreglar una avería en el colector del saneamiento y para renovar 40 metros de tubería. Se intervendrá en un tramo de 55 metros de longitud y el coste es de 6.762 euros.