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Vilagarcía

Detenido por un delito de violencia machista un hombre con orden de ingreso en prisión

La Policía Local se acercó a la zona de Matosinhos tras la voz de alarma de la presunta víctima

Fátima Frieiro
14/04/2026 19:59
El hombre fue puesto a disposición judicial
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Agentes de la Policía Local de Vilagarcía detuvieron a un hombre de 33 años de edad como presunto autor de un delito de violencia machista. Los hechos ocurrieron – según señalan fuentes policiales– en la zona de Matosinhos. Fue la mujer la que alertó a los agentes del orden desde el balcón de la vivienda de que estaba siendo víctima de una agresión. A su llegada los policías constataron que ella tenía signos externos de una posible discusión y agresión, tales como magulladuras y arañazos. Fue ella la que, a preguntas de los agentes, les señaló que había sido agredida . De inmediato se detiene al hombre, que presentaba una orden de ingreso en prisión por otras condenas anteriores. El individuo fue puesto a disposición judicial.

**Si eres víctima de violencia machista, pide ayuda en el 016. La llamada es gratuita y no deja rastro en la factura, aunque debe borrarse del registro

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