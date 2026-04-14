Detenido por un delito de violencia machista un hombre con orden de ingreso en prisión

El hombre fue puesto a disposición judicial

Agentes de la Policía Local de Vilagarcía detuvieron a un hombre de 33 años de edad como presunto autor de un delito de violencia machista. Los hechos ocurrieron – según señalan fuentes policiales– en la zona de Matosinhos. Fue la mujer la que alertó a los agentes del orden desde el balcón de la vivienda de que estaba siendo víctima de una agresión. A su llegada los policías constataron que ella tenía signos externos de una posible discusión y agresión, tales como magulladuras y arañazos. Fue ella la que, a preguntas de los agentes, les señaló que había sido agredida . De inmediato se detiene al hombre, que presentaba una orden de ingreso en prisión por otras condenas anteriores. El individuo fue puesto a disposición judicial.

**Si eres víctima de violencia machista, pide ayuda en el 016. La llamada es gratuita y no deja rastro en la factura, aunque debe borrarse del registro