Cáritas Arousa refuerza la formación para ayudar a la inserción laboral a colectivos vulnerables

Un curso de formación en Cáritas

Cáritas Diocesana de Santiago - a través de su Inteparroquial de Arousa- activa un conjunto de iniciativas sociales que buscan favorecer el acceso al empleo, la salud emocional de las personas migrantes y la necesidad de fortalecer redes comunitarias. Así pues Cáritas Arousa pone en marcha cuatro cursos gratuitos orientados a mejorar la empleabilidad en sectores con alta inserción laboral.

La formación abarca desde operaciones básicas en mantenimiento de jardines, pasando por restaurante y bar, así como atención sociosanitaria a personas mayores y operaciones de limpieza. Todos los itinerarios combinan formación teórica y experiencia práctica en entornos profesionales, facilitando una transición real al mercado laboral. Desde Cáritas exponen que, en especial, el curso de atención sociosanitaria mantiene altas tasas de inserción.

Lugar y fechas

Las acciones formativas se desarrollarán a lo largo de todo el año 2026 en la sede de Cáritas Arousa, en la avenida Rosalía de Castro, en colaboración con entidades especializadas. Están dirigidas a personas que buscan mejorar sus oportunidades laborales en sectores con demanda real de empleo. En palabras de Mar Viqueira, directora de Cáritas Interparroquial de Arousa, "la formación es una herramienta clave para que las personas puedan recuperar su autonomía y acceder a oportunidades reales de empleo. Apostamos por itinerarios muy vinculados a la realidad del mercado laboral de la zona".

Integración

Cáritas Arousa también pone en marcha un grupo de apoyo al duelo migratorio centrado en el acompañamiento emocional. El programa se desarrollará en ocho sesiones de carácter quincenal en un entorno seguro, acogedor y de participación voluntaria. El objetivo es ayudar a las personas participantes a gestionar el impacto emocional del proceso migratorio, que con frecuencia implica la pérdida de vínculos, cambios culturales y situaciones de incertidumbre.

Desde la entidad señalan que este tipo de intervención es clave para prevenir situaciones de ansiedad, aislamiento o dificultades de integración.