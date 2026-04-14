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Vilagarcía

Acuerdan elevar a los 90.000 euros la partida de las ayudas para clubs deportivos federados de Vilagarcía

La Fundación Municipal de Deportes ha publicado ya en el BOPP las bases que regirá la convocatoria de este año

Sandra Rey
14/04/2026 19:06
Imagen de archivo de actividades deportivas
Cedida
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La Fundación Municipal de Deportes tiene previsto elevar hasta los 90.000 euros la partida de las ayudas concedidas a clubs y entidades federadas de Vilagarcía para este 2026, lo que implica un incremento de hasta 8.000 euros. La propuesta presentada por el presidente, Carlos Coira, cuenta ya con el visto bueno del Consejo Rector, quedando a la espera de la aprobación de los presupuestos para el actual ejercicio, momento en el que ya será oficial. 

Con el fin de facilitar a los clubs y entidades la preparación de la documentación, la Fundación publica ya en el BOPP las bases que regirá la convocatoria de este año, en las que se recogen los criterios de valoración de las solicitudes, como el número de licencias federadas, el fomento del deporte femenino e inclusivo, entrenadores con licencia y la categoría de las competiciones en las que participan los deportistas, entre otros.

El objetivo de estas subvenciones es contribuir al mantenimiento de los colectivos, ayudándoles a financiar parte de los gastos corrientes directamente derivados de la realización de las actividades con licencia federativa.

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