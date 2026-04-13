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Vilagarcía

Un coche queda atascado en las escaleras de la iglesia de Carril

Una grúa tuvo que sacarlo y hasta la zona se desplazó la Policía Local

Olalla Bouza
13/04/2026 10:22
El coche en la zona
El coche en la zona
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Un turismo se quedó atascado tras tratar de acceder al atrio de la iglesia de Carril, sin darse cuenta de que había tres escalones de piedra en los que se quedó atascado, sin poder salir.

Tuvo que ser retirado por una grúa de su compañía aseguradora, pero hasta la zona también se desplazó la Policía Local de Vilagarcía, aunque finalmente todo quedó en una anécdota y en algunos daños en el vehículo. Los hechos ocurrieron en la tarde del domingo, en la zona histórica de Carril.

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