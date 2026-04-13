Un coche queda atascado en las escaleras de la iglesia de Carril

El coche en la zona

Un turismo se quedó atascado tras tratar de acceder al atrio de la iglesia de Carril, sin darse cuenta de que había tres escalones de piedra en los que se quedó atascado, sin poder salir.

Tuvo que ser retirado por una grúa de su compañía aseguradora, pero hasta la zona también se desplazó la Policía Local de Vilagarcía, aunque finalmente todo quedó en una anécdota y en algunos daños en el vehículo. Los hechos ocurrieron en la tarde del domingo, en la zona histórica de Carril.