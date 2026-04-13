Los trabajos de mejora del entorno de las Torres do Oeste estarán terminados en junio

Las obras en el entorno de las Torres ya empezaron

Junio. Ese es el mes en el que estarán terminados los trabajos de mejora que se están ejecutando en el entorno de las Torres do Oeste. El alcalde de la localidad, Xoán Castaño, indica que está en marcha un proyecto de rehabilitación que implica una inversión de 420.450 euros. Una actuación que promueve el Concello con cargo a los fondos Next Generation.

Castaño defiende que el actual proyecto mejora considerablemente el que en su día presentó el PP. Indica que el ejecutivo nacionalista decidió mejorar la actuación y corregir las deficiencias administrativas para conseguir una propuesta “máis acaída, axustada e realista co fin de modernizar a contorna seguindo parámetros de sustentabilidade, con infraestruturas e servizos básicos para mellorar a oferta turística”. De hecho el presupuesto pasó de 299.000 euros a los ya citados 420.000.

Entre las mejoras que se realizarán en el espacio está la rehabilitación de la capilla, acometiendo obras en el tejado, la restauración de la imagen del Apóstolo, la dotación de puertas, la reposición del cable de la campana y la colocación de un panel divulgativo.

También hay cambios en la estación de acceso, en donde se retirará la caseta actual y se instalará otra complementaria al Cacto. Finalmente se desmontarán los pórticos que enmarcan el camino de acceso al recinto reutilizando las columnas de piedra como marco. Se colocarán de forma longitudinal sobre el terreno desde el inicio del camino. Se reparará el paseo bajo la pérgola y se mejorarán las tablas en mal estado y también la iluminación.

Además habrá una recreación virtual de la defensa de las Torres do Oeste y Compostela de los ataques vikingos.