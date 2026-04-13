La fiesta pre-partido de aficionados del Compostela acaba con escolta policial hasta A Lomba

Un momento del partido EC

Una celebración de aficionados del Compostela SD previa al partido contra el Arosa acabó con escolta policial hasta el campo de A Lomba. Los hechos ocurrieron sobre las 16:30 horas, en un establecimiento de la Avenida Doutor Tourón, en el que estos seguidores se encontraban profiriendo cánticos y quemando bengalas.

Hasta la zona se desplazó un dispositivo conjunto de la Policía Local y Nacional. Fueron agentes de este último cuerpo los que escoltaron a los aficionados hasta el campo de A Lomba, para evitar problemas.

La Policía Local, por su parte, estableció un dispositivo de tráfico especial, con restricciones en la Avenida de Matosinhos, Rúa Arousa y con regulación del tráfico en Agustín Romero y Limoeiro, sobre todo a la finalización del partido, para garantizar el desalojo ordenado.