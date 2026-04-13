La fiesta pre-partido de aficionados del Compostela acaba con escolta policial hasta A Lomba
Estaban en un bar de Doutor Tourón con bengalas
Una celebración de aficionados del Compostela SD previa al partido contra el Arosa acabó con escolta policial hasta el campo de A Lomba. Los hechos ocurrieron sobre las 16:30 horas, en un establecimiento de la Avenida Doutor Tourón, en el que estos seguidores se encontraban profiriendo cánticos y quemando bengalas.
Hasta la zona se desplazó un dispositivo conjunto de la Policía Local y Nacional. Fueron agentes de este último cuerpo los que escoltaron a los aficionados hasta el campo de A Lomba, para evitar problemas.
La Policía Local, por su parte, estableció un dispositivo de tráfico especial, con restricciones en la Avenida de Matosinhos, Rúa Arousa y con regulación del tráfico en Agustín Romero y Limoeiro, sobre todo a la finalización del partido, para garantizar el desalojo ordenado.