Estudiantado de Azores se interesan por los programas de sostenibilidad en Vilagarcía

El alcalde y la concejala recibieron a jóvenes de Azores en el Consistorio Aitana Vidal

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, y la edila de Educación, Paola María, recibieron en el concello al grupo de estudiantes de las islas Azores que participan en un intercambio del programa Erasmus con el IES Castro Alobre. La expedición está realizando un trabajo sobre la sostenibilidad, razón por la que se interesaron por las medidas que se desarrollan en Vilagarcía en este campo. Estas son las peatonalizaciones, la promoción de los medios de transporte alternativos, estacionamientos disuasorios, recuperación y regeneración de espacios públicos o la tecnología led para iluminar edificios y calles. Otro de los ejemplos que le comentó la edila fueron los Camiños Escolares Seguros, que despertaron mayor curiosidad como fórmula innovadora a incluir en su estudio.

Varela fue el encargado de dar la bienvenida al grupo compuesto por nueve jóvenes de entre 16 y 17 años, así como a los dos docentes que los acompañaban. Además de ofrecerles la colaboración del Concello en lo referente a los contenidos del proyecto el regidor los invitó a aprovechar estos días de estancia para conocer la ciudad, ver su ambiente y disfrutar de la intensa oferta de actividades que ofrece. “Espero que levedes un recordo bo de Vilagarcía e das súas xentes”, declaró.