El origen gallego de Colón: entre la nueva tesis genética y el estudio de la matriarca de los Sotomayor

Estudio de los restos de Xohán Mariño de Soutomaior en la iglesia de Sobrán Gonzalo Salgado

Los orígenes de Cristóbal Colón continúan siendo un misterio a día de hoy, si bien, buena parte de los estudios e investigaciones realizados hasta ahora apuntan a que la hipótesis de que sea gallego es la más plausible desde que Celso García del Riego la puso sobre la mesa.

La doctrina oficial nos dice que es genovés y hasta sostienen quiénes eran sus padres, Domarico Colombo y Susana Fontanarossa, y fijan la fecha de su nacimiento en 1451.

Otros autores sitúan su nacimiento en Portugal. Ya está más cerca de Galicia, pero los argumentos para ello son muy pobres al basarse en que el descubridor hablaba luso y estaba ligado a familias nobles portuguesas. Poco creíble.

También se expuso que era un noble catalán o valenciano que ocultó su identidad. Ya lo ubican en España, pero sin el rigor preciso para que sea una versión plausible.

La opción de que Cristóbal Colón provenía de una familia judía y que esa condición lo haya obligado a ocultar su verdadera identidad alcanza valores más creíbles para algunos estudiosos de su figura, ya que existen pesquisas desarrolladas al respecto por universidades como la de Granada.

Y a partir de ahí todas las investigaciones serias realizadas sobre el verdadero origen del navegante apuntan a Galicia. Las hipótesis, unas más argumentadas y probadas que otras, conducen a esa dirección.

Si tomamos la opción judía de Colón, nos encontramos ante la posibilidad de que su familia, huyendo de la persecución que se ejercía sobre ellos en Valencia, emigrase a una judería del norte de España donde la presión sobre ellos era menor y en Galicia hay muchas juderías.

La teoría vasco-navarra es otra que ha ganado fuerza en los últimos tiempos y su relación con tierras galaicas se enmarca en que los ‘colones’ se hayan acercado a Galicia a través del Camino de Santiago.

Lo que es evidente es que la mayoría de las tesis más plausibles avalan el origen gallego de Cristóbal Colón e incluso desvelan su identidad: Pedro Álvarez de Sotomayor, conocido como Pedro Madruga.

Nueva investigación

La investigación más reciente así lo especifica. Fue publicada a principios de abril en el portal de divulgación científica bioRxiv en inglés y bajo el título de “Análisis arqueogenómico y bioinformático del linaje de Colón: evidencia de los condes de Gelves”.

El estudio, promovido bajo el mecenazgo de Carmen García, elaborado por un equipo multidisciplinar compuesto por nueve personas expertas en análisis genético, expone que los trabajos publicados anteriormente sobre los orígenes del almirante se basan en “evidencias circunstanciales y hallazgos indirectos”, de modo que esta acción se centró en analizar el principal lugar de enterramiento de su linaje directo, que está en la iglesia de Santa María de Gracia, concretamente en el panteón de los condes de Gelves que alberga, según indican, la mayor concentración de descendientes directos de Colón, incluida una nieta.

La indagación concluye que “mediante la síntesis de perfiles autosómicos derivados del MPS (Secuenciación Masiva en Paralelo) con datos historiográficos y antropológicos rigurosos, este estudio establece un marco coherente que vincula el linaje de Colón con la antigua nobleza gallega y navarra.

De este modo, los resultados confirman que los restos depositados en la cripta de la iglesia de Santa María de Gracia son, en efecto, de los condes de Gelves, como habían sugerido los relatos históricos. Además, son descendientes directos de Cristóbal Colón y comparten una arquitectura genética común con las casas Sotomayor y Zúñiga”, por lo que para los firmantes de esta investigación, “estos hallazgos proporcionan por primera vez un sólido respaldo genético a la hipótesis de una procedencia gallega de Cristóbal Colón”, por lo que entienden que “se sienta una base definitiva con su discurso científico para la reevaluación de su identidad histórica”.

La directora de este proyecto, Carmen García, lo tiene claro. Cristóbal Colón es gallego y fue Pedro Álvarez de Sotomayor, conocido también como Pedro Madruga, y señala que esta conclusión es la punta del iceberg para demostrar, por fin, la ascendencia del histórico marino.

El primero en apuntar el origen gallego de Cristóbal Colón fue Celso García de la Riega y quien concluyó que Pedro Madruga y el descubridor eran la misma persona fue Alfonso Philippot, cuyos trabajos sirvieron de inspiración para las nuevas investigaciones que han salido a la luz.

Previamente a este estudio se hizo otro, liderado, entre otros, por Eduardo Esteban, director del Proxecto Colón Galego, que pertenece a la asociación del mismo nombre que, a su vez, es promotora de la investigación para la Universidad de Granada para la localización de muestras de ADN.

Esta asociación contó con la colaboración de Televisión Española que acompañó a la investigación con la grabación de un documental titulado ‘Colón ADN: su verdadero origen” en el que se cotejaron varias muestras y entre ellas se exhumaron los restos óseos de Xohán Mariño de Soutomaior, enterrado en la iglesia de Sobrán, en Vilaxoán (Vilagarcía de Arousa), en una ceremonia que tuvo una gran repercusión y que tenía como objetivo conocer si se trataba del sobrino de Pedro Álvarez de Sotomayor, Pedro Madruga, es decir, Cristóbal Colón.

Los resultados fueron contrarios a la teoría gallega y así se publicó en el reportaje televisivo, si bien Eduardo Esteban recuerda que lo mollar de la investigación todavía está pendiente de publicación en una revista científica.

Sobre el estudio presentado recientemente y que defiende que Colón era Pedro Madruga, Eduardo Esteban opta por la prudencia. “Hay que ser cautos” y remarca al respecto que se trata de una línea más de investigación que no hay que desdeñar, aunque todavía debe ser convalidado por la comunidad científica.

Llegados a este punto surge otra teoría para indicar que Pedro Madruga es Cristóbal Colón, aunque en este apartado cobra protagonismo la línea sucesoria por parte de madre. Gonzalo González Lorenzo elaboró un estudio e incluso publicó un librillo en el que explica sus conclusiones a partir de los trabajos de Celso García de la Riega.

Esta hipótesis no se puede demostrar científicamente a través del ADN porque sostiene que “Pedro Madruga y Cristóbal Colón son hermanastros por vía materna”. La matriarca, Constanza de Zúñiga, habría tenido un hijo bastardo con Fernán Eannes de Sotomayor y este hijo sería Pedro Álvarez de Sotomayor, también conocido como Pedro Madruga.

Según esta teoría que expone Gonzalo González Lorenzo, Cristóbal Colón no sería un Sotomayor, pero sí un hermanastro de un Sotomayor, lo cual, subraya, despejaría muchas de las dudas de las hipótesis de Alfonso Philippot y reforzaría la de García de la Riega y para ello añade diversos argumentos relacionados con el padre, la herencia, los familiares…

Seguro que en un futuro próximo continuarán publicándose nuevas investigaciones sobre los orígenes del descubridor de América y por lo que se ve en las últimas que han visto la luz todo apunta a que Cristóbal Colón era gallego.