El Juzgado de Vilagarcía subasta un piso en San Roque

Fachada de los juzgados Gonzalo Salgado

El Juzgado de Instrucción número 2 de Vilagarcía saca a subasta una vivienda situada en el barrio de San Roque, en la intersección con la calle de este mismo nombre y Ramón Cabanillas. Se trata de un tercer piso, de 90 metros cuadrados. Además, tiene como anexos un garaje y un trastero, situado en la planta baja.

El precio mínimo para participar en esta subasta es de 11.965,19 euros, mientras que la vivienda esta tasada en algo más de 52.000. Además, según las bases publicadas, se establece una cantidad de algo más de un millar para los tramos entre pujas y un depósito, para participar, de 2.645,55 euros.

El tipo de subasta es judicial en vía de apremio, es decir, destinada a sufragar deudas que, en este caso, es de 9.265 euros. La puja está abierta desde las seis de la tarde del día 9 y finaliza a la misma hora del 29.

Por el momento, no ha recibido ninguna puja. Durante el plazo de ejecución, se publicarán las más altas y existirá una posibilidad de prórroga de un máximo de 24 horas.

El acreedor de la subasta es una entidad bancaria. Para participar, es necesario acreditar unos ingresos de entre 0,7 y 2,5 veces el Iprem, así como no ser propietario de ninguna otra vivienda, según aparece especificado en el edicto judicial