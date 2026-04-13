El Concello de Vilagarcía adjudica la limpieza de las pintadas en el Castro Alobre por 15.000 euros

Pintadas Castro Alobre vandalismo Mónica Ferreirós

.La Xunta de Goberno Local acordó ayer adjudicar la redacción del proyecto de limpieza de los grafitis pintados sobre los restos arqueológicos y el mobiliario urbano del Castro Alobre. Será la restauradora local Iria López la encargada de ejecutar esta actuación, cuyo importe asciende a los 15.384 euros.

Al mismo tiempo, la Policía Nacional continúa con las investigaciones para dar con el autor o autores de los actos vandálicos, que fueron denunciados por el Concello. A ellos se les imputará el coste de la enmienda, a mayores de las restantes penas que les correspondan por actuar contra patrimonio histórico.

El proyecto encargado a López Baltar incluirá tanto la eliminación de las pintadas sobre las piedras afectadas como la limpieza del conjunto, de tal forma que no queden unas zonas más claras que otras, según explican fuentes municipales. Estas labores consistirán en un decapado específico, para retirar la pintura, e incluirán trabajos para eliminar las posibles colonizaciones biológicas que afecten a los restos arqueológicos, como musgo o vegetación común, previniendo la posibilidad de realizar reparaciones puntuales en pequeñas superficies deterioradas.

Informe del CSIC

Para mejorar la imagen global del yacimiento musealizado, también se eliminarán las pintadas realizadas por los vándalos en los paneles expositivos, en sus soportes y en los bancos. A estos elementos se les aplicará una sustancia anti-grafitis, con el objetivo de facilitar su limpieza en caso de que vuelvan a producirse situaciones incívicas de este tipo.

La intención del Concello, señalan fuentes municipales, es que el conjunto arqueológico “poida presentar canto antes a súa mellor cara, dada a importancia que este elemento do patrimonio histórico ten para Vilagarcía- o Castro Alobre é a orixe da cidade- e a que se trata dun recurso de gran interese turístico”. Por ello, una vez entregado al Concello el proyecto, será remitido a la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta, que deberá autorizarlo. Una vez superado este trámite, la restauración comenzará de inmediato, teniendo un plazo aproximado de ejecución de un mes.

El Castro Alobre es el único urbano de Galicia y está situado en una zona verde, en el entorno de Vista Alegre. Las diversas prospecciones arqueológicas realizadas en las últimas décadas desvelaron que se trata de un asentamiento poblado entre el siglo I antes de la era actual y el III de esta era, que registró una intensa actividad comercial por vía marítima. Las últimas intervenciones en una finca sur, en Valle-Inclán, ampliaron además el tamaño conocido y desvelaron su puerta marítima.

También el Incipit-CSIC llevó a cabo investigaciones recientes en el castro, advirtiendo en su informe de que los botellones y otros usos del recinto complican las investigaciones al contaminarlas. Además, suponen también un problema asociado de vandalismo. Sin embargo, nunca se tomaron medidas para restringir el acceso