El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés imparte formación sobre emergencias obstétricas

Asistentes a la formación Cedida

El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés está llevando a cabo un curso presencial de simulación en emergencias obstétricas en el Hospital Provincial de Pontevedra, con el objetivo de reforzar la capacitación de los profesionales sanitarios en la atención a situaciones críticas durante el embarazo y el parto.

La actividad, que se celebra en horario de mañana y tarde, está dirigida a personal de obstetricia, anestesia, matronas, residentes y técnicos en cuidados auxiliares de enfermería del Servizo de Obstetricia del Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra.

El programa incluye contenidos orientados a la adquisición de habilidades clave, como la estimación y cuantificación de la pérdida sanguínea, así como el entrenamiento en escenarios clínicos simulados de alta complejidad. Entre estos, se abordan situaciones como la hemorragia posparto, la distocia de hombros, la eclampsia o reanimación cardiopulmonar en la embarazada, seguidas de sesiones de análisis y aprendizaje.

La actividad está coordinada por la facultativa especialista en Anestesia y Reanimación, Ana María González Castro, y cuenta con la participación de un equipo multidisciplinar de profesionales especializados en obstetricia, ginecología, anestesiología y enfermería.

Mejora de la calidad asistencial

Según explicó Sofía Cernadas, especialista en ginecología y obstetricia, "a simulación clínica constitúe unha ferramenta fundamental na formación dos profesionais sanitarios, xa que permite adestrar a resposta ante situacións pouco frecuentes pero de elevada gravidade nun entorno seguro". En este sentido, explicó que este tipo de metodologías contribuyen a mejorar la coordinación de los equipos y la calidad asistencial.

Esta iniciativa se enmarca en la apuesta del área sanitaria "pola formación continuada e a mellora da seguridade do paciente", promoviendo el trabajo en equipo. A través de este tipo de actividades, se pretende optimizar la atención a las mujeres durante el embarazo, el parto y el posparto, así como mejorar los resultados clínicos.