Ángel Rey, un vilagarciano con medalla de bronce en la Liga Matemática estatal

Participantes en la liga Cedida

El equipo 'Funtor de Breogán', de la Universidade de Santiago de Compostela, acaba de ganar la medalla de bronce en la Liga Matemática organizada por la asociación nacional de estudiantes del Centro Universitario de Estudios Financieros (Cunef). Entre los miembros de este equipo, se encontraba el vilagarciano Ángel Rey, también miembro de la Asociación Fonte da Coca y que ya cuenta con varios premios por su habilidad con los números.

Madrid acogió el viernes y el sábado la semifinal y la final de la tercera edición de esta liga, que la que participaron una treintena de equipos de facultades de Matemáticas de todo el territorio estatal. Tras perder con el equipo de la Universidad de Valladolid, que fue el que finalmente se hizo con el primer premio, los compostelanos tuvieron un reconstituyente importante, a base de platos típicos gallegos llevados desde casa, logrando así alzarse con el tercer puesto e imponiéndose a los vascos.