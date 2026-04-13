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Vilagarcía

Adeplavi denuncia el paso de caballos por A Concha-Compostela

Reclaman al Concello que lo "restrinja o prohíba"

Olalla Bouza
13/04/2026 15:29
Imagen de la playa de A Concha-Compostela, el principal arenal de Vilagarcía
Imagen de la playa de A Concha-Compostela
Gonzalo Salgado
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La Asociación en Defensa de la Playa de Vilagarcía, Adeplavi, denuncia de nuevo el “riesgo sanitario” del paso de caballos por A Concha-Compostela. De vez en cuando, se organizan paseos equinos por la zona, que no gustan al colectivo y así se lo hizo ver, en más de una ocasión, al gobierno local.

“La evidencia científica en microbiología ambiental y salud pública demuestra que los excrementos de caballo pueden albergar microorganismos patógenos”, explican desde la asociación, que indican también la posible presencia de patógenos como la salmonela o el e.coli. Además, apelan a la OMS para apuntar que la presencia de materia fecal en zonas de uso público “incrementa el riesgo microbiológico”

En el caso de los caballos, apuntan desde Adeplavi, “debe considerarse el riesgo asociado a Clostridium tetani, cuyas esporas pueden encontrarse tanto en los excrementos como en las pezuñas”. En este sentido, apuntan que una playa urbana de baño constituye un entorno “especialmente sensible”, donde hay contacto directo con la arena. Dicen que la situación “no es aislada” y piden que se “restrinja o prohíba” el paso de animales por la playa.

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