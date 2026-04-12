La falta de relevo generacional en el trabajo autónomo: Un problema que reúne a expertos y dirigentes en un foro en Vilagarcía

Mesa redonda de UPTA Mónica Ferreirós

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, alcaldes de la comarca como Alberto Varela y Samuel Lago o el presidente de la Diputación, Luis López, son algunos de los dirigentes políticos que se darán cita en el II Congreso Nacional de Relevo Generacional, que organiza UPTA y que, por primera vez, se celebrará en Vilagarcía. Será en el Auditorio, los días 14 y 15, con el objetivo de sumar esfuerzos de cara a analizar la situación y el futuro de un colectivo con un gran peso en la economía gallega y, en concreto, de O Salnés.

“Trabajemos hoy para garantizar el mañana” es el lema de un congreso que reúne a expertos, dirigentes políticos y representantes del sector para abordar la ausencia de relevo generacional en un sector, el comercio de proximidad, en riesgo de desaparecer. Analizar el envejecimiento del tejido producto no agrario; proponer medidas para la transmisión de negocios; favorecer la inserción laboral de estudiantes de Formación Profesional, emprendedores inmigrantes y personas con experiencia laboral como relevistas principales; así como integrar el papel de UGT- sindicato que participa en la organización- en el relevo del trabajo por cuenta ajena, facilitando formación, acompañamiento y mediación o impulsar el emprendimiento intergeneracional son los objetivos que se marcan desde UPTA.

En definitiva, establecer un marco que permita combatir lo que ya es una realidad en Galicia y también en O Salnés: el cierre de comercios, servicios y pequeñas empresas viables.

Las cifras revelan que, al término de 2025, eran 12.179 los trabajadores autónomos con más de 60 años en la provincia de Pontevedra y, de hecho, 4.432 superaban los 64.

Últimos datos de afiliación

El primer día, el martes, los actos comenzarán a las 9:30 con la inauguración, donde estarán Eduardo Abad, presidente de UPTA; Cristóbal Medeiros, secretario general de UGT Galicia; Rueda, Varela y el delegado del Gobierno, Pedro Blanco. La primera ponencia correrá a cargo del secretario de Estado de Trabajo, el vilagarciano Joaquín Pérez Rey, que abordará ‘El Relevo Generacional como política de empleo y cohesión territorial; Tras una pausa para el café y la proyección de un caso de éxito, serán las primeras mesas redondas, sobre ‘Formación y Relevo’, ‘Empleabilidad en la España vaciada: necesidades y oportunidades’ y ‘Economía Social y Relevo Generacional’. A las 16:15 se retoma el programa con otra proyección y dos nuevas mesas sobre ‘Políticas públicas para la atracción del talento y asentamiento de la población’ y ‘Relevo Generacional en el trabajo por cuenta ajena’, que pone el broche a la primera jornada.

Precisamente los últimos datos de afiliación, del mes de marzo, confirmaron, según UPTA, la consolidación de un nuevo modelo de trabajo autónomo, con más profesionales cualificados pero problemas de relevo generacional en los sectores tradicionales, como el comercio de proximidad.