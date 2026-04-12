La escuela infantil de Vilagarcía acoge una charla sobre fisioterapia pediátrica

La escuela infantil Bonecos de A Lomba organizó un taller de fisioterapia pediátrica para las familias. Fui impartido por Cristina Barreiro, que abordó la prevención del tratamiento de procesos respiratorios. Los asistentes pudieron aprender nociones como la forma correcta de realizar lavados nasales, el acompañamiento al neurodivergente detectando problemas a nivel psicomotriz; el tratamiento de las disfunciones digestivas, como cólicos, reflujo, estreñimiento o el acompañamiento en la lactancia, tanto materna como mixta o artificial.