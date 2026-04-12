El Concello de Vilagarcía adjudica, por algo más de 5.000 euros, los trabajos previos a la reforma del bajo de Servizos Sociais

El bajo en el que se intervendrá Gonzalo Salgado

La Xunta de Goberno Local acaba de aprobar la adjudicación, por 5.750 euros, de la obra previa a la reforma del bajo de Os Duráns que será la nueva sede de los Servizos Sociais Municipais. La empresa Transportes y Construcciones Diéguez S.L. será la encargada de llevar a cabo estos trabajos, que cuentan con un plazo de ejecución de un mes.

Las obras incluyen el desmontaje del techo, la desconexión y retirada de elementos como luces y cables, el desmontaje del falso techo; el desmontaje de las divisiones interiores, que supone la demolición manual de los tabiques de pladur, madera aluminio y cristaleras y el vaciado final del bajo, con la clasificación de materiales y la recogida y traslado al punto limpio, junto con el resto de restos resultantes de los trabajos.

En la memoria del proyecto se incluye una resolución de Alcaldía en la que se explica que esta contratación es preceptiva para poder llevar a cabo la puesta en marcha del ‘Centro Integral de Servizos Sociais de Vilagarcía: Modernización e accesibilidade para unha atención eficiente’. Esta actuación cuenta con un presupuesto estimado de 899.937 euros, que se financian a través del Plan de Actuación Integrado ‘Construyendo Vilagarcía: Innovación, Inclusividad y Sostenibilidad’. Se trata de una asignación de la senda Feder de 3,8 millones de euros, equivalente a una tasa de cofinanciación del 60% de la inversión propuesta (6,4 millones), para la puesta en marcha de una serie de actuaciones.

Colas en el exterior

A los casi 900.000 euros que cuesta reformar el local de Os Duráns, se suman los 233.000 que se invirtieron en su compra. Fue entregado en julio de 2024 y comenzaron entonces los trámites para la reforma, empezando por la consecución de los fondos. El proyecto básico fue elaborado por Iago Fernández, autor del diseño de la escuela infantil de Vilaxoán y del albergue de Carril, y está listo desde el verano.

El objetivo es dotar a los servicios sociales de Vilagarcía de unas instalaciones modernas, accesibles, cómodas y amplias. Se trata de una actuación necesaria, teniendo en cuenta los problemas que se dan ahora de espacio, que incluso provocan largas colas de usuarios en el exterior de la Casa Consistorial con la consecuente exposición a las inclemencias climáticas.