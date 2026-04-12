Baltasar Garzón y Dolores Delgado estarán en el homenaje en Vilagarcía al juez Luis Pando, fusilado en la guerra

Garzón y Delgado en un acto en Catoira en 2023 Mónica Ferreirós

El exmagistrado Baltasar Garzón y la fiscal de sala en materia de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, intervendrán durante el acto público de inauguración de la placa en honor al juez Luis Pando Rivero, fusilado en 1936 por el bando franquista por mantenerse fiel a la II República.

La placa se colocará el sábado, alas 12 horas, en los Juzgados de Vilagarcía. El acto está promovido por Iniciativa Cidadá y por O Faiado da Memoria y cuenta con la autorización de la Sala de Goberno do Tribunal de Xustiza de Galicia. Delgado intervendrá aportando su experiencia profesional, que incluye responsabilidades como ministra de Justicia y Fiscal General del Estado.

En cuanto a Baltasar Garzón, los colectivos organizadores destacan que fue “recoñecido internacionalmente polo seu labor contra a corrupción e os crimes contra a humanidade”. Participará como presidente de la Comisión de la Verdad del Consejo de Memoria Democrática, órgano creado para contribuir al esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos durante la dictadura y promover políticas públicas de verdad, justicia y reparación, así como impulsar medidas de garantía de no repetición.

De hecho, Baltasar Garzón ya estuvo hace años en un acto organizado por ambas entidades para impulsar el reconocimiento de Luis Pando como hijo adoptivo de Vilagarcía, lo que finalmente fue aprobado por el Pleno de la Corporación. También estuvo en otros actos destinados a recaudar fondos para crear roteiros de memoria en varios puntos de represión.

Abierto a la ciudadanía

Junto a las entidades promotoras, está también prevista la intervención de la familia de Luis Pando, así como del alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, y del delegado del Gobierno, Pedro Blanco. La convocatoria se concibe, explican desde Iniciativa y O Faiado, como “un espazo de recoñecemento cívico e pedagóxico, que lembra que a independencia xudicial, a legalidade constitucional e a defensa dos dereitos humanos son piares esenciais da democracia”. Se trata de un acto público, abierto a la ciudadanía, a la que invitan a participar en este homenaje, para preservar la memoria de las víctimas de la represión.