Aparece muerto un hombre en un parque de Vilagarcía

Fachada de la Comisaría, que se encarga de la investigación Gonzalo Salgado

Un hombre de 53 años y natural de Las Palmas de Gran Canaria apareció muerto esta mañana en el parque entre edificios situado en Rosalía de Castro, al lado de Villa Güimil. Fue una mujer la que dio aviso a la Policía Local.

Una vez en la zona, los agentes se encontraron con el hombre encogido sobre sí mismo y boca abajo, ya sin signos de vida. Aún así, hasta la zona se desplazaron sanitarios de Urxencias Médicas 061, así como el Servizo Municipal de Emerxencias y la Policía Nacional que se hace cargo de la investigación y de la activación del protocolo judicial.

Emerxencias valló la zona y ahora se está a la espera de la llegada de la Policía Judicial, así como del médico forense, para el levantamiento del cadáver.