Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Aparece muerto un hombre en un parque de Vilagarcía

El levantamiento del cadáver está a la espera de la llegada del médico forense

Olalla Bouza
12/04/2026 13:35
Fachada de la Comisaría, que se encarga de la investigación
Gonzalo Salgado
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

Un hombre de 53 años y natural de Las Palmas de Gran Canaria apareció muerto esta mañana en el parque entre edificios situado en Rosalía de Castro, al lado de Villa Güimil. Fue una mujer la que dio aviso a la Policía Local.

Una vez en la zona, los agentes se encontraron con el hombre encogido sobre sí mismo y boca abajo, ya sin signos de vida. Aún así, hasta la zona se desplazaron sanitarios de Urxencias Médicas 061, así como el Servizo Municipal de Emerxencias y la Policía Nacional que se hace cargo de la investigación y de la activación del protocolo judicial.

Emerxencias valló la zona y ahora se está a la espera de la llegada de la Policía Judicial, así como del médico forense, para el levantamiento del cadáver.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina