Retiran ocho vehículos aparcados en la zona del mercadillo de Vilagarcía

Mercado en Vilagarcía Gonzalo Salgado

El servicio de grúa de la Policía Local retiró esta mañana ocho vehículos de la zona del mercadillo. Recuerdan desde el departamento municipal que las vías habitualmente ocupadas por puestos de venta ambulantes están indicadas con señales verticales R-307 (prohibidos parada y estacionamiento), con la leyenda 'martes y sábados hasta las 17 horas' y que, una vez finalizado el mercado, las vías permanecen cerradas al tráfico por necesidades de la empresa concesionaria del servicio de limpieza.

Sobre las 13:40 horas, la Policía Local también recibió un aviso del Centro de Atención ás Emerxencias de Galicia, 112, dando cuenta de que un vehículo estacionado en la Rúa García Lorca desprendía una gran cantidad de humo, lo que generó alarma entre los viandantes. Localizada la persona titular se pudo comprobar que se trataba de una fuga de líquido del conducto de refrigeración que caía sobre un elemento del motor. Al estar la temperatura elevada, provocó una nube de vapor. Fue una falsa alarma, que provocó la movilización del servicio de Bombeiros, Emerxencias y Policía Nacional y Local.