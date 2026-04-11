Los precios de las plazas de garaje se disparan en Vilagarcía: “Hai moita demanda e moi pouca oferta”

Plazas de garaje en Vilagarcía Mónica Ferreirós

Lejos quedan aquellos tiempos en los que alquilar una plaza de garaje en pleno centro de Vilagarcía podría conseguirse por 30 euros. Incluso adquirirla en propiedad podía rondar – según los datos que manejan las inmobiliarias– unos 10.000 euros. Esas cifras se han disparado. Y no solo por la inflación, sino porque muchas personas que vienen a trabajar desde fuera del centro o desde otras localidades creen que es un servicio cómodo que evita dar vueltas para encontrar un hueco en los disuasorios. “Dende a peonalización disparouse moitísimo a demanda”, explica desde la Inmobiliaria Xeira, Miguel Novás. Eso sí, asegura que esa demanda no viene acompañada de una elevada oferta de plazas en el mercado de alquiler. Al igual que ocurre con la vivienda “hai moi pouco, dado que hai moita xente que se interesa e cando a atopan pois xa se queda con ela”.

Lo cierto es que conseguir una plaza de un tamaño decente en el centro urbano de Vilagarcía no baja de los 65 euros. “Hai xente que leva tempo co aluguer e que igual paga 55, pero son casos moi raros”, explica Novás. Ahora conseguirla por 65 incluso puede parecer una ganga y, en muchos casos, no son plazas que sean muy cómodas para un vehículo de tamaño grande.

Pocos en venta

Aunque el mercado del alquiler es el que más interesa a quienes preguntan por ello en las inmobiliarias, también hay quien quiere comprar. “Temos algunha praza en venta, si”, reconocen desde Xeira. Aquí los precios también se disparan. Una plaza en la zona de Praza de Galicia llega a ofertarse por 40.000 euros, unos precios que eran impensables hace no tanto. “O máis habitual é que se oferten por entre 15.000 e 20.000 euros. Incluso así, e tal e como está o mercado, considérase unha ganga”, exponen desde Xeira.

De hecho en la zona de Fexdega hay plazas en venta que rondan los 30.000 euros. Un enclave de la ciudad en la que los alquileres para tener un hueco bajo teño para dejar el vehículo llegan a costar 70 euros.

Un repaso rápido por los portales inmobiliarios que ofertan este tipo de plazas en internet dan una idea de que hay muy pocas en alquiler y, las que hay, son muy estrechas.

La compra de una plaza puede llegar a los 40.000 euros, cuando hace años el premio más común eran 10.000

Miguel Novás indica que “antes o perfil que buscaba unha praza era xente que vive no centro e que quere deixar o coche. Agora non. Vale que hai estacionamentos disuasorios, pero a idea que hai é que están lonxe, aínda que non o están”. Además – indica– “moitos teñen coche novo e non queren deixalo na terra, por exemplo. O único que está medianamente habilitado é o de Fexdega, pero tampouco chega para todos”.

Cabe destacar que, además, hay zonas muy concretas en las que muchos edificios no cuentan con plazas de garaje propias. De ahí que quienes viven en esos barrios se vean obligados a dejar el coche en la calle, lo que reduce considerablemente el espacio para aparcar a quienes vienen a Vilagarcía por trabajo, ocio o compras.

Aparcamiento público

En los aparcamientos de pago subterráneos también hay opción de alquilar una plaza. Lo mismo ocurre – por ejemplo– en el Xoán XXIII ubicado justo detras del Concello y que tiene precios con abonos mensuales las 24 horas o las 12 horas, por ejemplo. Una modalidad que seguramente también incluirá el futuro estacionamiento de A Concha, en donde se ubica a día de hoy el depósito de vehículos. Desde el Concello tienen previsto sacar pronto a licitación las obras de la parcela de O Pousadoiro a donde se trasladará el citado depósito. Una vez que todo lo que hay allí sea trasladado se habilitará el nuevo aparcamiento, que se regulará con la misma ordenanza aprobada para el Xoán XXIII.

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También están en fase de licitación las máquinas para poder controlar las matrículas de los turismos que entran y salen de estos dos aparcamientos. Cabe recordar que aquellos que paguen el impuesto de circulación en la capital arousana tendrán una hora y media gratis. Si, además, realizan compras en establecimientos asociados a Zona Aberta este tiempo se amplía a 90 minutos más.

Nueva aplicación

A mayores, y con el objetivo de promover el uso directo de aparcamientos disuasorios y evitar que los coches estén dando vueltas por las calles más céntricas, el Concello pondrá en marcha una aplicación que ofrecerá en tiempo real la ocupación de cada uno de ellos. Así cualquier persona que acceda en coche a la localidad sabrá cuántas plazas hay disponibles en O Piñeiriño, en Fexdega, en la Finca de Ouro o en Carril, entre otros.

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A estos estacionamientos se le sumará este mismo mes la parcela que ocupaba la antigua sede del Liceo, en Ravella y justo al lado del Consistorio. De hecho el proceso para adecentarla está casi terminado y se espera tenerla lista muy pronto. Ayudará a aumentar unas cien plazas en pleno centro urbano.