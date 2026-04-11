La Policía Local denuncia a dos establecimientos de Vilagarcía por incumplir el horario de cierre

Imagen de archivo de un alcoholímetro EFE

La Policía Local de Vilagarcía denunció a dos establecimientos de ocio nocturno que incumplieron el horario de cierre. Los agentes, durante el control habitual de vigilancia, abrieron dos actas por infracciones en esta materia.

Por otra parte, sobre las 3:47 horas, en la Avenida Doutor Tourón, una patrulla del 092 de la Policía Local observó un vehículo que circulaba de manera errática. Al darle el alto, comprobaron que la persona conductora presentaba signos evidentes de encontrarse bajo la influencia del alcohol. Así lo demostró el preceptivo control, que arrojó una tasa superior al 0,60 (miligramos de alcohol por litro de aire espirado).

La pena para estas conductas va de los tres a los seis meses de prisión o con multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días y, en cualquier caso, con la privación del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores por tiempo superior a un año y hasta cuatro.