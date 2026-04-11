La novela ‘As Humidades’, de Alba Tomé, despierta un gran interés en su estreno en casa

Tomé con Calveiro y Fajardo Cedida

La vilagarciana Alba Tomé presentó su primera novela, ‘As Humidades’. Un estreno literario en el que se dejó la piel pero que fue recompensado con el reconocimiento de una de las principales editoriales gallegas, Galaxia. La historia, en la que ficción y realidad se dan la mano y la fantasía es una aliada contra el machismo y el poder, convierte también en protagonista a la Vilagarcía que ayer la acogió con entusiasmo. El acto, en el Auditorio Municipal, contó con la presencia de Marcos Calveiro (director de ediciones del sello que convoca el premio ‘Illa Nova’, del que Tomé quedó finalista), así como de la periodista Montse Fajardo.

El público llenó la sala de conferencias y participó en un acto en el que Tomé abordó las dificultades de abordar una historia en la que hay partes autobiográficas. Pero, lo que demuestra ‘As Humidades’ es, precisamente, una gran agilidad para trabajar en esas zonas desde la literatura, con un dominio de recursos de la ficción que permiten dotar de poderes mágicos a un pintalabios y al recuerdo de la mujeres “rabudas”- que representa el personaje de la bisabuela- que tuvieron que criar niñas mientras, al mismo tiempo, se enfrentaban a la violencia cotidiana, esa que cala en cada rincón íntimo.

Un momento de la presentación Cedida

La potente voz de la niña narradora imprime ternura, peo también interpela a una sociedad que sigue dejando muy solas a las mujeres. Y, sobre todo, ‘As Humidades’ habla de una autora con muchas páginas por delante.