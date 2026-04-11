Huye a toda velocidad de la Policía en pleno casco urbano de Vilagarcía con una moto con la matrícula robada

Coches de la Policía Local de Vilagarcía Gonzalo Salgado

La Policía Local de Vilagarcía busca a un conductor que emprendió una peligrosa huida por el casco urbano de Vilagarcía con una moto con la matrícula presuntamente falsificada.

Los hechos ocurrieron sobre las 21 horas en la Avenida da Mariña, cuando una patrulla de servicio observó una motocicleta cuyas placas de matrícula presentaban una manipulación evidente en sus caracteres alfanuméricos, lo que podría denotar intención de eludir controles de tráfico. Al proceder a darle el alto reglamentario, el conductor, haciendo caso omiso de las señales acústicas y luminosas, se dio a la fuga a gran velocidad.

En las inmediaciones del paso de peatones frente a la antigua Comandancia, dos policías locales que estaban patrullando a pie por la zona peatonal bajaron a la calzada al ver el dispositivo, con el objetivo de salvaguardar la integridad de los peatones. Sin embargo, el motorista los esquivó con una peligrosa maniobra, continuando su fuga.

Persecución por Os Duráns

La Policía Local inició entonces un seguimiento por el entorno del barrio de Os Duráns. Debido a su conducción temeraria y a las características del trazado urbano, el individuo logró despistar a los agentes, perdiéndolo de vista tras varios giros evasivos.

El cuerpo municipal ya inició las oportunas averiguaciones y diligencias tendentes a la localización del titular del vehículo y abrió una investigación por un delito contra la seguridad vial y falsedad documental. La Policía está analizando cámaras de seguridad y cotejando los datos de la matrícula manipulada con las bases de datos de la DGT, para proceder a la puesta a disposición judicial del temerario conductor.