Vivir sin gluten: una guía para formar e informar ya desde la infancia

La vilagarciana Montse Caldeiro, autora de 'Vera y la misión sin gluten' Gonzalo Salgado

A Montse Caldeiro la escritura siempre le sirvió como un método de terapia. Reconoce que era una niña muy tímida y que encontraba en el proceso de escribir una forma de evadirse y de comunicarse. Poco podía esperar ella en aquel entonces que acabaría pasando a ser parte de su vida y que sacaría a la luz un cuento que sirve para entender y cuidar a los niños celíacos. “Decidín escribir este conto a raíz de que, despois de ano e medio sen saber o que tiña, nos dixeran que o meu fillo era celíaco”, explica esta vilagarciana.

Reconoce que, aunque es una enfermedad sobre la que todo el mundo parece saber, conlleva un cambio de vida radical. “Nun principio foi como un alivio porque por fin tes un diagnóstico e sabes por donde tirar, pero supón un cambio de vida. Máis se lle afecta a un neno”, explica. Montse habla de que “é importante o entorno e o meu propio fillo me dicía que a situación lle xeraba estrés, nerviosismo”.

Fue entonces cuando esta arousana decidió crear un cuento que está siendo un éxito en las aulas. ‘Vera y la misión sin gluten’ busca que los niños entiendan qué es la celiaquía y qué implica. “O conto está orientado a nenos de entre 6 e 12 anos porque é cando comezan a moverse un pouco máis sen estar sempre cos pais. Entendía que era unha boa forma de darlles ferramentas para que entendan esta enfermidade, que entendan que os que a sufren non son os “raritos”, senón que simplemente teñen as súas condicións”, subraya.

Inicialmente la publicación fue para su familia, pero pronto se dio cuenta de “se funcionaba para eles, pois entendín que tamén podía axudar a outras persoas”. Fue cuando ‘Vera y la misión sin gluten” se reconvirtió en un formato más editorial y se publicó. “Ao final do conto aparece unha guía que é tanto para as familias como para coidadores e docentes”.

Fue su hija – que no es celíaca–la que llevó el cuento a su colegio y “gustou tanto que o profesor me mandou unha nota dicindo que lle encantara e que aprenderan moito”.

Montse señala que sí, que el suyo es un cuento sobre la celiaquía, pero que “pode aplicarse a outro tipo de cousas como poden ser alerxias ou intolerancias. Ser diferente non é algo negativo, simplemente hai que saber coidar dos demais e xa está”.

La buena acogida de su cuento ha desembocado en un proyecto más ambicioso. “Agora estou nunha aceleradora para darlle forma a un programa anual par a centros escolares de Primaria”, explica Montse.

Educar y ayudar

La vilagarciana explica que en este programa “primeiro habería unha auditoría inicial para ver que cousas hai que mellorar. Por exemplo o gluten está en moito material escolar e a xente non o sabe. Despois habería unha formación tanto para ao alumnado como para os docentes e persoal de comedor”. Una herramienta pedagógica distinta para introducir en las aulas y en el día a día de las personas cuestiones que deben normalizarse. “O que se persigue son centros escolares que sexan seguros e inclusivos. Parece mentira que iso aínda non exista a día de hoxe”, explica.

Montse y su familia saben bien lo que es vivir con el celiaquismo. “Dende o 2025 está considerada unha enfermidade crónica”, señala. Aún así ir a un cumpleaños fuera de casa o a una comida es toda una odisea. “Aínda queda moito por saber sobre isto”, zanja.