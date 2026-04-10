Un proyecto del colegio de A Escardia y dos del Aurelio Rey de Cuntis, entre los premiados por la Xunta

En la entrega de premios estuvo el conselleiro de Educación, Román Rodríguez

Un proyecto elaborado por el alumnado del colegio de A Escardia, en Vilagarcía, y dos del centro Aurelio Marcelino Rey de Cuntis están entre los premiados por la Consellería de Educación a nivel Galicia.

El del centro vilagarciano es una propuesta que consistió en que cada una de las clases participantes desarrollasen una vuelta al mundo asumiendo el alumnado el rol de exploradores. Esto les permitió comprender y apreciar la diversidad de culturas, geografías y sociedades. La iniciativa la realizó el alumnado de primero y segundo de Educación Primaria con sus tutoras y la profesora de la asignatura de Música.

En el caso de Cuntis el centro educativo se lleva dos galardones. El primero por su proyecto titulado “A escola en Cuntis. 25 anos do CPI Aurelio Marcelino Rey García”. En él participó la totalidad del alumnado y del profesorado.

En la segunda iniciativa galardonada la actividad principal fue la creación de una Cápsula do Tempo para custodiar hasta dentro de 25 años. En ella cada grupo podría depositar los productos y objetos elaborados durante todo el año en sus materias. Esta propuesta fue puesta en marcha por los departamentos de Lingua Castelá e Literatura, así como de Educación Plástica e Visual en 1º de la ESO.

Fue el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, el que entregó los premios. El responsable autonómico puso en valor la importancia de los mismos y el trabajo hecho para estimular la curiosidad del alumnado en todos los ámbitos del conocimiento.

Román Rodríguez indicó en su intervención que “nas bibliotecas escolares apréndese linguaxe audiovisual, a facer radio, a comprender os medios de comunicación, a investigar a contorna co colexio e a súa historia”.