SOS Sanidade denuncia esperas de un mes para una analítica en Vilagarcía y el Sergas dice que busca una solución

Presentación de la protesta Mónica Ferreirós

La plataforma SOS Sanidade denuncia que se registran esperas de hasta 30 días para poder hacerse una analítica en el centro de salud de San Roque. Un problema que reconocen desde la dirección sanitaria y que, de hecho, aseguran que ya están abordando una solución.

“A atención primaria agora mesmo non é a porta de entrada ao sistema de saúde, porque a maltratan. Agora mesmo son as urxencias”, aseguró José Manuel Ribadorma, portavoz de SOS, que convoca una concentración para el lunes 13 en el centro de salud de Catoira, a las 11:30 horas.

El objetivo es que los profesionales también puedan sumarse a esta protesta, que suele coincidir con el Día Mundial da Saúde que, este año, cae en domingo. En general, la plataforma denuncia que se registran problemas en diversas zonas de la comarca, pero que es especialmente grave “nos pobos do rural”.

Problemas con las recetas

En cuanto al de San Roque, señalan que también se registran problemas a la hora de tener una cita para las recetas, ya que se dan esperas de hasta dos semanas. Quen pode estar quince días sen renovar a medicación?”, se pregunta Ribadomar, que pide que se ponga en marcha el documento elaborado por el Consello Técnico de Atención Primaria.

Desde la plataforma de Catoira, Cristina Conde explicó que la situación es algo mejor en el centro de salud, pero reclaman más días para el servicio de Pediatría, ya que asegura que “os venres non son suficientes para as crianzas” del municipio.

El gerente del área sanitaria Pontevedra-O Salnés, José Flores, reconoce el problema con las analíticas en San Roque y asegura que tanto la subdirectora de Atención Primaria como enfermeras del centro trabajan en una solución. Detectan desde Sanidade un incremento de estas pruebas, pero también problemas derivados de las huelgas contra el Ministerio.