Ni genovés ni sefardí: un estudio refuerza la tesis del Colón gallego y le pone nombre, Pedro Álvarez de Sotomayor

Exhumación de Xohán Mariño de Soutomaior en Vilaxoán para determinar su parentesco con Pedro Madruga D.A.

El misterio que perdura más de quinientos años sobre los orígenes de Cristóbal Colón comienza a despejarse. Un estudio científico multidisciplinar sobre los antepasados del descubridor que se conservan en la iglesia de Santa María de Gracia, donde se encuentran los restos de los condes de Gelves, constata que comparten una arquitectura común con las casas Zúñiga, la opción navarra, y Sotomayor, la posibilidad gallega y la más plausible, hasta el punto de que se le identifica como Pedro Álvarez de Sotomayor, conocido también como Pedro Madruga.

Estos hallazgos, según se dispone en las conclusiones de la investigación publicadas en inglés en el portal de divulgación científica bioRxiv, “proporcionan por primera vez un sólido respaldo genético a la hipótesis de una procedencia gallega de Cristóbal Colón”, por lo que entienden que se sienta así “una base definitiva para la reevaluación de su identidad histórica”.

El estudio, impulsado y sufragado por Carmen García, lleva el título de “Análisis arqueogenómico y bioinformático del linaje de Colón: evidencia de los condes de Gelves” y fue elaborado por un equipo multidisciplinar compuesto por nueve personas expertas en análisis genético, investigación, historia y arqueología, que supone la presentación de la tercera fase del primer análisis forense realizado sobre restos esqueléticos pertenecientes a varios descendientes directos de Colón desde los siglos XVI al XVIII.

Para abordar científicamente la identidad ancestral de Cristóbal Colón, el equipo investigador se centró en el panteón de los condes de Gelves, que alberga la mayor concentración de descendientes directos del navegante, al menos siete y entre los que se encuentra su nieta. La excepcional conservación de los restos, apuntan en la publicación, junto a una trazabilidad genética precisa, proporciona un marco biológico verificado para los análisis genómicos e isotópicos de alta resolución que se han realizado en esta investigación.

Este trabajo se ha hecho de forma autónoma y no tiene nada que ver con la investigación desarrollada por José Antonio Lorente y que también incluyó exhumaciones, una de ellas en la iglesia de Sobrán, en Vilaxoán, para realizar un estudio de ADN sobre los restos de Xohán Mariño de Soutomaior cuyo resultado fue desvelado en un documental de Televisión Española y en el que se descartó el origen gallego del descubridor, si bien todavía falta la publicación de las conclusiones finales de este estudio en una revista científica, tal y como apunta Eduardo Esteban, director del Proxecto Colón Galego.

Carmen García, la mecenas de este proyecto, defiende desde hace años la procedencia gallega de Cristóbal Colón. Considera que es cuestión de tiempo que se identifique al ilustre almirante con Pedro Madruga y que este estudio supone un avance más en este campo.

Los trabajos de exhumación fueron dirigidos por el arqueólogo Andrés Bonilla y se reconoce que el hallazgo inesperado del parentesco biológico entre María de Castro y Jorge Alberto de Portugal fue un elemento clave porque permitió la reconstrucción genealógica de ambos y al tirar del hilo es donde aparece Pedro Álvarez de Sotomayor.

Indican que a lo largo de dieciséis generaciones de conexiones escrutadas no se identificó a ningún otro individuo que pudiera proporcionar la herencia genética especifica requerida para explicar el parentesco identificado y que al eliminarlo de la ecuación desaparecía el parentesco entre la pareja.

Las evidencias de este estudio, el más reciente hasta ahora, apuntan a que Cristóbal Colón era gallego y que era Pedro Álvarez de Sotomayor, si bien todavía faltan avances para que se pueda corroborar y confirmar por la comunidad científica internacional que el descubridor de América era de Galicia.