Menchu Lamas lleva su 'Espiral da Cor' a Vilagarcía

Un momento de la inauguración Aitana Vidal

La sala municipal de exposiciones Antón Rivas Briones acoge hasta el 24 de mayo la muestra de una de las figuras más relevantes de la pintura contemporánea española, Menchu Lamas (Vigo, 1954). La artista, que colgó obra en países de todo el mundo y compartió cartel con creadores de la talla de Miquel Barceló, expone en solitario por primera vez en Vilagarcía con ‘Espiral da cor’, una colección que recoge cuadros realizados ya en el siglo XXI y que mantienen la esencia y el estilo característico que definen toda su obra.

La autora, reconocida con el Premio Cultura Galega das Artes Plásticas en 2010 y miembro de la Real Academia de Belas Artes, estuvo presente en la inauguración, presidida por el alcalde, Alberto Varela, y a la que también asistieron miembros de la Corporación y representantes de los ámbitos de la cultura y de la sociedad local. El regidor dio la bienvenida a Lamas y se congratuló de este nuevo encuentro de la artista con Vilagarcía, “e cos moitos amigos que aquí tes”. Además, agradeció “este magnifício agasallo que nos ofreces para permitirnos gozar en Vilagarcía do teu traballo, cunha colección que é un verdadeiro luxo e par a cal reservamos o noso templo da arte”.

‘Espiral de cor’ es una explosión cromática de las creaciones de gran formato que presenta Lamas, para hacer un recorrido por las dos últimas décadas de su extensa trayectoria. Colores vibrantes y primarios y un estilo propio marcado por una iconografía personal que se repite (espirales, manos, siluetas, círculos, laberintos, líneas, árboles o lunas) para crear un lenguaje simbólico, que fusiona la abstracción y la figuración y con la que explora la emoción.