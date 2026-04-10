Mar amplía hasta el 31 de mayo la campaña de extracción de la mejilla en la costa

Imagen de bateas en la Ría de Arousa Mónica Ferreirós

La Consellería do Mar ha decidido prorrogar la campaña de extracción de la mejilla en las costas gallegas hasta el 31 de mayo. La decisión la adopta avalándose en datos técnicos y científicos y conscientes de que la campaña retrasó su inicio casi dos meses sobre lo estipulado. La medida se la comunicó la propia conselleira, Marta Villaverde, a los miembros de la Comisión do Mexillón en una reunión en Santiago. En ella se habló de la intención de la administración autonómica de seguir buscando fórmulas que permitan ayudar a los bateeiros y a no depender del recurso que se acumula en las rocas para garantizar su producción.

En esa misma reunión la responsable autonómica presentó el inicio de los trabajos para elaborar el futuro decreto de Acuicultura Mariña de Galicia, una normativa con la que consolidar el desarrollo y la ordenación de un sector estratégico en la comunidad.

Villaverde relató que el nuevo texto legal busca una actualización que permita mejorar y desarrollar de forma estratégica la actividad acuícola. También con la idea de apostar por la modernización de la gestión para garantizar la competitividad y la sostenibilidad de los diferentes segmentos de producción.