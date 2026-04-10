La Policía Nacional de Vilagarcía refuerza las charlas sobre la ciberseguridad

Un momento de la charla Mónica Ferreirós

La Policía Nacional refuerzas las actividades ciudadanas de cara a frenar las altas tasas de cibercriminalidad que se dan en toda España, pero también en la Comisaría de Vilagarcía. Durante el año pasado, fueron 356 las denuncias que se presentaron en A Mariña por este tipo de casos, la mayor parte estafas telefónicas (306).

Recientemente, fueron también varios los casos que salieron a la luz de desvío de importantes cantidades de dinero a través del duplicado de las tarjetas sim, un timo que se está registrando en numerosas partes del territorio español. La Policía Nacional reforzó el equipo destinado a este tipo de delitos.

Normalmente, las cantidades que desvían son pequeñas y son muchos los casos que, por ese motivo, no llegan a ser denunciados. En la sesión práctica que se llevó ayer a cabo en el Auditorio Municipal, los agentes informaron sobre algunas claves, como dejar nunca la contraseña guardada en el dispositivo; crear una segura y no rastreable o no dar información personal a través de aplicaciones o redes sociales, entre otros consejos básicos, como desconfiar siempre que haya presiones para pinchar en un enlace de forma urgente advirtiendo de nefastas consecuencias. El Concello colabora con esta actividad.