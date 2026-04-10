La Policía abre acta de denuncia a tres menores que portaban tabaco en el entorno del CIFP Fontecarmoa

Agentes de la Policía Local de Vilagarcía en una foto de archivo

Agentes de la Policía Local de Vilagarcía han abierto tres actas de denuncias a tres menores de edad que portaban tabaco en el entorno del CIFP Fontecarmoa. Fue el resultado de un control realizado cerca de este centro educativo para vigilar el cumplimiento de la Ley 6/2025, del 23 de diciembre, de protección de la salud de los menores y prevención de las conductas adictivas.

Desde el cuerpo policial recuerdan que está estrictamente prohibido el consumo de bebidas alcohólicas por parte de personas menores de edad en todo tipo de circunstancias. También el consumo de tabaco, dispositivos susceptibles de liberación de nicotina o cualquier producto que lleve a fumar. Además los menores no pueden transportar tabaco o productos relacionados, salvo por motivos laborales.

Inciden en la Policía que los menores son los autores de las infracciones por consumo o tenencia, pero que sus progenitores son responsables subsidiarios del pago de las multas.