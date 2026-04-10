Inmovilizan un vehículo en Rodrigo de Mendoza al negarse su conductor a hacer la prueba de alcoholemia

Vehículo de la Policía Local de Vilagarcía

Agentes de la Policía Local de Vilagarcía inmovilizaron el vehículo de un conductor que se negó a que se le practicara la prueba de alcoholemia. Los hechos ocurrieron sobre las seis de la madrugada cuando se detectó que en las inmediaciones de la avenida Rodrigo de Mendoza un coche circulaba de forma errática. Se le dio el alto y la persona conductora - según fuentes policiales- se negó a hacer el test de alcoholemia.

Justo unas horas antes en ese mismo vial la Policía detectó circulando a velocidad excesiva a otro turismo. Al darle el alto observaron que la persona conductora mostraba signos compatibles con el consumo de alcohol. Tras realizarle la prueba su resultado es motivo de una infracción administrativa por ser una tasa superior a lo legalmente establecido. En este caso también se inmovilizó el vehículo.