EU exige controles independientes sobre la calidad del agua en Vilagarcía

El concejal de Esquerda Unida, Juan Fajardo Gonzalo Salgado

El grupo municipal de Esquerda Unida exige que se hagan controles independientes de la calidad del agua de la traída en Vilagarcía. El portavoz de la formación, Juan Fajardo, apunta a los datos hechos públicos por Greenpeace que hablaban de una presencia elevada de nitratos.

El Concello aseguraba en un comunicado que el agua es absolutamente apta para el consumo y aportaba unos análisis realizados por la empresa concesionaria del servicio, Espina y Delfín, en los que el nivel de los nitratos estaba en los rangos admitidos. Sin embargo Esquerda Unida ve "preocupante" que Ravella busque tranquilizar a los vecinos "escudándose exclusivamente en análises realizadas pola propia empresa, que é a primeira interesada en que os resultados sexan favorables". Entiende Fajardo que esos informes no son independientes.

Esquerda Unida ya registró oficialmente en el Concello una petición de que se lleven a cabo analíticas externas, independientes y contrastables "que ofrezan garantías reais á cidadanía".

Antecedentes

Juan Fajardo expone que no es la primera vez que alertan de cuestiones relacionadas con la calidad del agua en la ciudad. "No seu día xa denunciamos a presenza de cianobacterias, un fenómeno que puxo enriba da mesa as carencias no control e na prevención dos riscos ambientais asociados ao abastecemento de auga", subraya.

EU indica que "a saúde pública non pode quedar supeditada a intereses económicos, nin á opacidade na xestión".