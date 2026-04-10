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Vilagarcía

Denuncian el mal estado del parque infantil de Vilaxoán y Ravella anuncia una actuación

El malestar entre los vecinos de la zona también se refiere a otras zonas, como la playa o el paseo de O Preguntoiro

Olalla Bouza
10/04/2026 20:13
Estado del parque infantil
Estado del parque infantil
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El mal estado del parque infantil de Dona Concha indigna a las personas usuarias, que reclaman una actuación urgente. El suelo de caucho se encuentra totalmente deteriorado y lleno de agujeros y, además, hay juegos también muy desgastados.

Además, en el conjunto del jardín existe mobiliario en mal estado y la vecindad de la zona se queja también del mal estado del pavimento del paseo de O Preguntoiro o del abandono de la playa, aunque estas zonas son ya competencia de otras administraciones públicas.

En el caso del parque infantil, desde el Concello señalan que son “plenamente coñecedores” de su mal estado. De hecho, en el préstamo que se acaba de apoyar se destina una partida de 200.000 euros a inversiones para mejoras en parques infantiles y el de Vilaxoán aparece en primer lugar.

Una intervención integral

De hecho, la intención del Concello es también la de actuar en el conjunto del parque, uno de  los centros neurálgicos de Vilaxoán. Pero para ello, es necesario que primero se haga efectiva la desafectación que ya anunció Portos de Galicia.

Una intervención global está en la mente de Ravella, que apunta que la intención de ambas administraciones es resolver pronto el traspaso de competencias. Recientemente, Portos anunció que cedería tanto este parque como el de Punta Preguntoiro (al final del paseo).

Lo que sí es competencia del Concello es el parque infantil, ya que fue construido por Ravella. Lo cierto es que los vilaxoaneses se preguntan cuando podrán disfrutar de este entorno, al lado del mar, del puerto y de la playa, en plenas condiciones. Y es que el Paseo, que Costas ya traspasó a Portos, se encuentra también bastante deteriorado, con el pavimento muy levantado.

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