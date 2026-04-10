Catro mulleres comparten podio na Maratón Fotográfica
O Auditorio acolle unha mostra con todos os traballos participantes
Catro mulleres comparten por primeira vez o podio do Maratón Fotográfico pola Igualdade organizado polo CIM do Concello de Vilagarcía, no marco dos actos conmemorativos do 8-M. As vencedoras na categoría de adultos son Ainhoa Mosquera Lorenzo, Ana María López Parada e Natalia Rey Loroño, ás que se suma, na modalidade infantil, Olivia Negro Rodríguez, de 9 anos.
O alcalde, Alberto Varela, e a concelleira da área, Tania García, entregáronlles os premios no acto celebrado onte, no transcurso da inauguración da exposición na que se exhiben as imaxes tomadas polas persoas que participaron nesta edición do certame, o día 7 de marzo.
‘Avoas inspiradoras’ é o título da obra pola que Ainhoa Mosquera obtivo a mellor cualificación do xurado en ‘Mulleres que inspiran’. A foto que mellor ilustrou a temática ‘Como afecta a crise da vivenda ás mulleres’ foi ‘Xentes sen casa e casas sen xente’, de Ana María López. En canto a Natalia Rey, é autora de ‘Acorde coa sociedade’, o traballo elexido para exeplificar ‘Violencia dixital e desigualdade de xénero’.
O asunto que tivo que tratar a infancia no certame foi ‘Máis fácil, máis xusta’ e o título da foto gañadora de Olivia Negro, ‘A balanza da corresponsabilidade’.
Premios por categorías
Cada unha das vencedoras na modalidade xeral recibirá un premio de 200 euros, mentras que a rapaza conseguiu unha cámara de fotografía. Na edición deste ano participaron 27 persoas, 21 adultos e seis rapazas. A maioría eran de Vilagarcía, aínda que tamén se presentaron veciños de Caldas de Reis. A franxa de idade dos participantes oscilou entre os 9 anos da máis nova aos 78 do máis veterano. A mostra, que se inaugurou onte á tarde, componse de 65 fotografías e poderá visitarse na sala de exposicións do Auditorio ata finais de mes. A Maratón busca invitar á cidadanía a reflexionar.