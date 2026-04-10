Bajas médicas, privacidad y empresa: derechos y obligaciones de todos

El parte de incapacidad temporal ya no llega físicamente a la empresa; se gestiona por vía telemática entre el médico, la Seguridad Social y la mutua Interasesoría

Las recientes declaraciones de una conocida médico e influencer sobre las bajas laborales han reabierto un debate que toca de cerca tanto a trabajadores como a empresas. ¿Qué información puede pedirse y cuál está protegida? ¿Cuáles son las obligaciones de cada parte? Un repaso a lo que dice la ley.

El motivo de la baja es privado: la ley lo protege

El punto de partida es claro: el trabajador no está obligado a comunicar el motivo de su baja médica. La normativa de protección de datos y el Real Decreto 1060/2022 —vigente desde el 1 de abril de 2023— protegen expresamente la intimidad médica. El parte de incapacidad temporal ya no llega físicamente a la empresa; se gestiona por vía telemática entre el médico, la Seguridad Social y la mutua.

Lo que sí tiene obligación de hacer el trabajador es comunicar a la empresa que está de baja. Esta distinción es esencial: informar de la situación, sí; revelar el diagnóstico, no.

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Las obligaciones del trabajador: plazos que conviene conocer

Aunque el motivo quede protegido, la comunicación de la baja a la empresa es una obligación real con consecuencias si se incumple. Muchos convenios colectivos establecen plazos concretos y contemplan el retraso en la notificación como causa disciplinaria. Los tribunales han respaldado esta postura:

* El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ratificado despidos procedentes por no comunicar la ausencia en los primeros días, aun cuando el parte médico fuera enviado después por vía telemática.

* El argumento es que la empresa necesita organizar el trabajo y el sistema telemático puede tardar varios días en registrar la baja

Las obligaciones de la empresa: gestión y límites

Cuando se recibe una baja, la empresa tiene obligaciones inmediatas: comunicarla a la Seguridad Social y gestionar la prestación económica correspondiente. El esquema habitual en el Régimen General es el siguiente:

* Días 1 a 3: sin subsidio de incapacidad temporal (0% de la base reguladora).

* Días 4 a 20: 60% de la base reguladora.

* A partir del día 21: 75% de la base reguladora. Muchos convenios establecen complementos adicionales.

Lo que la empresa no puede hacer es presionar para conocer el diagnóstico. Sí puede, cuando proceda legalmente, solicitar la revisión por parte de la mutua para verificar el estado de salud del trabajador.

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Redes sociales durante la baja: lo que dicen los tribunales

Es uno de los puntos más debatidos. Que una persona de baja publique fotos en redes sociales no constituye, por sí solo, motivo de sanción ni despido. Los tribunales son exigentes en este punto: el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña declaró improcedente el despido de una trabajadora que publicaba fotos de viajes durante su baja, porque dichos viajes estaban autorizados médicamente. En aquel caso no hubo vulneración de derechos porque las imágenes eran de acceso público.

Lo determinante no es la actividad que se muestra en redes, sino si esa actividad es incompatible con la dolencia que motiva la baja. La apariencia no es prueba suficiente.

Por qué aumentan las bajas: más allá del fraude

Las tasas de incapacidad temporal llevan años creciendo. Existen casos de fraude que deben abordarse por los cauces legales correspondientes, pero reducir el fenómeno a esa explicación sería un error. El colapso del sistema sanitario, el aumento de los trastornos de salud mental —agravados por la soledad, la inestabilidad económica y el uso intensivo de redes sociales— y la falta de recursos de atención temprana explican buena parte del incremento.

La gestión de estas situaciones —tanto desde las empresas como desde las administraciones— exige empatía, rigor legal y una apuesta real por la prevención y la salud mental en el entorno laboral.

¿Tienes dudas sobre tus derechos o tus obligaciones en materia de bajas médicas? Desde nuestra asesoría te ayudamos a entender tu situación y a actuar con seguridad.

Asesora Laboral en Inter Asesoría