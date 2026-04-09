Ravella desmiente el informe de Greenpeace y dice que la traída no excede en nitratos

Ravella asegura que hay garantía total para beber del grifo

El Concello de Vilagarcía asegura que el agua de la traída no contiene nitratos por encima de lo recomendado. La administración local responde así a los informes emitidos por la organización Greenpeace, que apuntaba a que tanto la capital arousana como la del albariño tenían esta problemática. Ravella aporta sus propios informes, los de la empresa concesionaria Espina y Delfín. Unos informes – expone– “con tomas en distintos puntos” de la red y que muestran que los niveles de la citada sustancia están por debajo de 3 miligramos por litro. Es decir, “moi lonxe dos 50 miligramos por litro que establece a lei como límite”.

Garantías

Así pues tanto el Concello como la empresa concesionaria garantizan que la calidad del agua que consumen los vecinos y visitantes es de excelente calidad. Así pues lanzan un mensaje de tranquilidad a aquellos que habitualmente consumen agua del grifo apuntando a que los controles que se hacen para medir diferentes parámetros es periódico y que los realizan personas especializadas. La última información publicada por el Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (Sinac) del Ministerio de Sanidad constatan la calidad buena del agua en O Salnés.