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Vilagarcía

Miss Bolivia se une al Festivala

La artista argentina actuará en el marco del festival feminista, que se celebra el 30 de mayo

Fátima Frieiro
09/04/2026 13:32
Miss Bolivia es el proyecto de Paz Ferreyra
Miss Bolivia es el proyecto de Paz Ferreyra
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El Festivala trasciende una vez más las fronteras y ficha a una artista argentina para su cartel de actuaciones del 30 de mayo. Se trata de Miss Bolivia, el proyecto musical de Paz Ferreyra que pondrá a bailar a todo el mundo al ritmo de la cumbia, el dancehall, el hip hop y el reggae. Su mensaje de emancipación feminista resonará en Vilagarcía en un festival que también contará con otras artistas como Sés, Chocolate Remix, A Pedreira o Señora DJ.

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