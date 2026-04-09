Miss Bolivia se une al Festivala

Miss Bolivia es el proyecto de Paz Ferreyra

El Festivala trasciende una vez más las fronteras y ficha a una artista argentina para su cartel de actuaciones del 30 de mayo. Se trata de Miss Bolivia, el proyecto musical de Paz Ferreyra que pondrá a bailar a todo el mundo al ritmo de la cumbia, el dancehall, el hip hop y el reggae. Su mensaje de emancipación feminista resonará en Vilagarcía en un festival que también contará con otras artistas como Sés, Chocolate Remix, A Pedreira o Señora DJ.