Vilagarcía
Miss Bolivia se une al Festivala
La artista argentina actuará en el marco del festival feminista, que se celebra el 30 de mayo
El Festivala trasciende una vez más las fronteras y ficha a una artista argentina para su cartel de actuaciones del 30 de mayo. Se trata de Miss Bolivia, el proyecto musical de Paz Ferreyra que pondrá a bailar a todo el mundo al ritmo de la cumbia, el dancehall, el hip hop y el reggae. Su mensaje de emancipación feminista resonará en Vilagarcía en un festival que también contará con otras artistas como Sés, Chocolate Remix, A Pedreira o Señora DJ.